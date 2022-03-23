В Южноукраинске от употребления суррогатного алкоголя умерло трое местных жителей. 19-летнему продавцу сообщено о подозрении и взято под стражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Установлено, что парень не имея лицензии продавал местным жителям алкоголь неизвестного происхождения, который не соответствовал установленным государственным стандартам качества продукции. Стоит отметить, что в условиях военного положения вообще запрещено реализовывать алкогольные напитки.

После употребления суррогата две 18-летние местные жительницы и 40-летний мужчина скончались. Еще 4 человека в возрасте от 17 до 40 лет доставлены или самостоятельно обратились в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Подозреваемый задержан следователями на основании ст. 208 УПК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.