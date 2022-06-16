Война России против Украины может лишить мир трех урожаев украинской пшеницы, что приведет к глобальному дефициту и росту цен до рекордного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики Николая Сольского для Reuters.
— Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и мы, очевидно, аграрии не очень-то захотят сеять следующий, — заявил он.
Он отметил, что в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую начинают сеять с конца лета, но в этом году аграрии еще раздумывают, будут ли засеяны поля с учетом усложненного экспорта. Ожидается, что если не будет налажен экспорт, то до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 тонн зерновых и масличных вместе.
По его словам, в связи с этим сокращение площади озимой пшеницы под урожай 2023 на подконтрольной Украине территории может составлять значительный процент.
В общей сложности, были засеяны 6,5 миллиона гектаров озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 миллионов гектаров смогли обмолотить на подконтрольной территории. Таким образом, на оставшихся 1,5 миллиона гектаров на оккупированной территории остается не менее 5 миллионов тонн пшеницы, которую невозможно собрать.
Николай Сольский подчеркнул, что уже этой весной аграрии уже перешли с кукурузы на подсолнечник, поскольку масло семян весит меньше на гектар, но продается дороже. Подобный переход может произойти с пшеницей.
Кроме того, подсолнечник и рапс пользуются большим спросом в Европе — эти две культуры могут вытеснить пшеницу и кукурузу.
— Все это очень плохо для остального мира. Они думают, что через несколько месяцев будет новый урожай, а война где-то далеко, или, может быть, стороны помирятся, а может, что-то другое изменится. Но что будет, когда они придут покупать зерно в июле-августе, а им откажут, или цена будет достигать 600 долларов за тонну?, — добавил он.
Ранее так называемый «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне вывозят зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь.
Война России против Украины может лишить мир трех урожаев украинской пшеницы, что приведет к глобальному дефициту и росту цен до рекордного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики Николая Сольского для Reuters.
— Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и мы, очевидно, аграрии не очень-то захотят сеять следующий, — заявил он.
Он отметил, что в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую начинают сеять с конца лета, но в этом году аграрии еще раздумывают, будут ли засеяны поля с учетом усложненного экспорта. Ожидается, что если не будет налажен экспорт, то до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 тонн зерновых и масличных вместе.
По его словам, в связи с этим сокращение площади озимой пшеницы под урожай 2023 на подконтрольной Украине территории может составлять значительный процент.
В общей сложности, были засеяны 6,5 миллиона гектаров озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 миллионов гектаров смогли обмолотить на подконтрольной территории. Таким образом, на оставшихся 1,5 миллиона гектаров на оккупированной территории остается не менее 5 миллионов тонн пшеницы, которую невозможно собрать.
Николай Сольский подчеркнул, что уже этой весной аграрии уже перешли с кукурузы на подсолнечник, поскольку масло семян весит меньше на гектар, но продается дороже. Подобный переход может произойти с пшеницей.
Кроме того, подсолнечник и рапс пользуются большим спросом в Европе — эти две культуры могут вытеснить пшеницу и кукурузу.
— Все это очень плохо для остального мира. Они думают, что через несколько месяцев будет новый урожай, а война где-то далеко, или, может быть, стороны помирятся, а может, что-то другое изменится. Но что будет, когда они придут покупать зерно в июле-августе, а им откажут, или цена будет достигать 600 долларов за тонну?, — добавил он.
Ранее так называемый «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне вывозят зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь.