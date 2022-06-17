Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне и дальше укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, к юго-востоку от Давыдова Брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Напомним, что военный историк Мартин ван Кревельд отметил, что как только украинские силы вымотают российскую армию до состояния, когда она больше не сможет наступать, они перевернут ход войны в свою пользу.