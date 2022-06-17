По состоянию на утро 17 июня от рук российских оккупантов погибли 322 ребенка в Украине.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 322 ребенка погибли и более 581 ранены.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.
В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области в период с марта по май.
Вооруженные силы России повредили в Украине 2 тысячи 28 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.
Напомним, что сегодня утром, 17 июня, враг ударил крылатой ракетой по одному из районов Николаева.
По состоянию на утро 17 июня от рук российских оккупантов погибли 322 ребенка в Украине.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 322 ребенка погибли и более 581 ранены.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.
В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области в период с марта по май.
Вооруженные силы России повредили в Украине 2 тысячи 28 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.
Напомним, что сегодня утром, 17 июня, враг ударил крылатой ракетой по одному из районов Николаева.