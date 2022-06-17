Больше 500 мирных жителей, укрывающихся на промышленном предприятии «Азот» в Северодонецке больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава Луганской области Сергей Гайдай в четверг, 16 июня.

По его словам, на заводе укрываются 568 человек, в том числе 38 детей.

— Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев. Если кто-то выйдет, шансы, что он умрет, 99%, — сказал Гайдай.

Он отметил, что власти пытались убедить укрывавшихся на заводе мирных жителей покинуть предприятие в прошлом месяце, до того, как основные мосты, ведущие в город, были разрушены. Многие однако решили, что для них будет безопаснее оставаться на месте.

— Они не хотели уходить. Они почему-то думали, что там безопаснее. В последний раз мы предлагали их эвакуировать за день-два до разрушения первого моста 21 мая. Мой первый заместитель приехал поговорить с ними, но, к сожалению, они не захотели уходить, — рассказал Сергей Гайдай.

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