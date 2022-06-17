С 21 июня стартует программа обмена наличной гривны на евро в итальянских банках. Ее реализация будет проводиться в рамках соглашения Национального банка Украины и Банка Италии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, которые получили разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять наличную гривну в евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека. В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны проводить их законные опекуны.

Обмен будет проводиться в филиалах итальянского центробанка и отделениях коммерческих банков-партнеров (более 400 отделений по всей стране).

При обмене будет применяться фиксированный обменный курс гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном сайте Банка Италии. Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытия счета или каких-либо платежей.

Актуальный перечень отделений, принимающих наличную гривну, размещен на сайте Банка Италии.

Ранее сообщалось, что интернет-банкинг ПриватБанка продолжает работать на оккупированных территориях, где отсутствует украинская мобильная связь.