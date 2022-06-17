Выпускница университета Индианы антрополог Дафна Рачок приезжала в Николаев, чтобы донести американской аудитории, как тут украинцы сражаются против России.
Об этом пишет издание на уровне штата.
Девушка приехала в Украину из Блумингтона для полевых исследований по своей специальности, однако началось российской вторжение.
В начале она помогала беженцам и различным проектам на медийном уровне, распространяя полезные инициативы.
Однако с затягиванием боевых действий антрополог сосредоточилась на помощи терробороне. В частности, она на машине развозит припасы и аммуницию на позиции. К примеру, она помогала достать приборо ночного виденья для передовой.
В большей мере Рачок переориентировалась на логистику и соединение людей с теми, кто им может быстрее помочь. Последний визит у ученой был в прифронтовой Николаев, чтобы помочь осветить в американских СМИ сопротивление этого города на юге страны.
— Чем ближе вы к реальному конфликту, странным, удивительными образом, тем легче вы себя чувствуете. Вы в моменте, понимаете? У вас много дел. Вам не нужно постоянно думать и переосмысливать: «Хорошо, типа, что произойдет?», — поделилась она наблюдениями с журналистами.
По ее словам, помогать она будет столько, сколько потребуется для украинской победы в этой войне.
Напомним, фонды «Help for Ukraine» и «Вільна країна» предоставили Николаевской области гуманитарную помощь.
Выпускница университета Индианы антрополог Дафна Рачок приезжала в Николаев, чтобы донести американской аудитории, как тут украинцы сражаются против России.
Об этом пишет издание на уровне штата.
Девушка приехала в Украину из Блумингтона для полевых исследований по своей специальности, однако началось российской вторжение.
В начале она помогала беженцам и различным проектам на медийном уровне, распространяя полезные инициативы.
Однако с затягиванием боевых действий антрополог сосредоточилась на помощи терробороне. В частности, она на машине развозит припасы и аммуницию на позиции. К примеру, она помогала достать приборо ночного виденья для передовой.
В большей мере Рачок переориентировалась на логистику и соединение людей с теми, кто им может быстрее помочь. Последний визит у ученой был в прифронтовой Николаев, чтобы помочь осветить в американских СМИ сопротивление этого города на юге страны.
— Чем ближе вы к реальному конфликту, странным, удивительными образом, тем легче вы себя чувствуете. Вы в моменте, понимаете? У вас много дел. Вам не нужно постоянно думать и переосмысливать: «Хорошо, типа, что произойдет?», — поделилась она наблюдениями с журналистами.
По ее словам, помогать она будет столько, сколько потребуется для украинской победы в этой войне.
Напомним, фонды «Help for Ukraine» и «Вільна країна» предоставили Николаевской области гуманитарную помощь.