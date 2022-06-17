Выпускница университета Индианы антрополог Дафна Рачок приезжала в Николаев, чтобы донести американской аудитории, как тут украинцы сражаются против России.

Об этом пишет издание на уровне штата.

Девушка приехала в Украину из Блумингтона для полевых исследований по своей специальности, однако началось российской вторжение.

В начале она помогала беженцам и различным проектам на медийном уровне, распространяя полезные инициативы.

Однако с затягиванием боевых действий антрополог сосредоточилась на помощи терробороне. В частности, она на машине развозит припасы и аммуницию на позиции. К примеру, она помогала достать приборо ночного виденья для передовой.

В большей мере Рачок переориентировалась на логистику и соединение людей с теми, кто им может быстрее помочь. Последний визит у ученой был в прифронтовой Николаев, чтобы помочь осветить в американских СМИ сопротивление этого города на юге страны.

— Чем ближе вы к реальному конфликту, странным, удивительными образом, тем легче вы себя чувствуете. Вы в моменте, понимаете? У вас много дел. Вам не нужно постоянно думать и переосмысливать: «Хорошо, типа, что произойдет?», — поделилась она наблюдениями с журналистами.

По ее словам, помогать она будет столько, сколько потребуется для украинской победы в этой войне.

Напомним, фонды «Help for Ukraine» и «Вільна країна» предоставили Николаевской области гуманитарную помощь.