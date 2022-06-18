Жители села Шевченково на границе Николаевской и Херсонской областей почти месяц обходятся без газа — газопровод повредили в результате обстрелов.

Об этом пишет Суспільне.

20 мая в результате атаки ВС РФ был перебит главный газопровод. Жители села говорят, что работники газовой службы отказываются приезжать на вызовы, поэтому сельчане вынуждены приспосабливаться к таким условиям.

Надежда готовит троим детям на самодельной печи. Женщина рассказывает, что с маленьким ребёнком делать это в разы сложнее. Приходится по несколько раз в день растапливать печь подручными средствами.

— Бросаю бумагу под низ, туда ветки и зажигаю. А что делать? Так я делаю. Здесь кастрюлька, там кастрюля большая, чтобы меньше было дыма. И еще так выбираем, чтобы не бахкало, чтобы можно было приготовить. А иначе никак не приготовишь. У меня трое детей. Что мне делать? Газа нет, света нет, воды нет, — рассказала Надежда.

Пыталась обратиться к газовщикам и другая жительница Светлана. Женщина около 20 раз оставляла заявки на горячей линии. Говорит, что ответа так и не получила.

— Сказали, что мы не платим за газ, и не будет нам газа. На правительственную линию уже наверняка раз десять звонила и заявок моих целая куча, и они уже не хотят их принимать. Газ сказали, что сделали, но газа не будет, потому что у села очень большая задолженность. Его никто не хочет нам подавать, хоть здесь и мало людей. И сейчас как бы ты ни хотел заплатить за тот газ и электричество, но и работы даже нет, — рассказала Светлана.

Погасить задолженность за пользование газом местные жители не могут. Объясняют, что в селе нет связи и интернета. Пенсии и другие соцвыплаты не получают, потому что сельская почта и касса не работают.

— Мы понимали, что нужно потерпеть немного, а теперь мы не знаем сколько, потому что они не хотят делать его (газоснабжение, — прим.) Потому что им там не удобно, им не рентабельно и люди не платят. Я не могу заплатить за газ, потому что у нас нет нет интернета, ничего. Поехать я не могу в город. Я пенсию не получала еще за февраль. Где я могу заплатить? У нас нет ни почты, ни кассы, ничего. И здесь стреляют все время, — пожаловалась жительница села Шевченково Любовь.

Кроме главного газопровода, перебиты также и другие сети поставки газа. Из-за постоянных обстрелов газовая служба не может приступить к возобновляемым работам, сообщила пресс-секретарь «Николаевоблгаза» Ирина Крисанова.

Ранее стало известно, что глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.