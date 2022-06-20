Контратаки украинских войск в районе Запорожья вынуждают силы РФ перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта. Защитники Украины постепенно приближаются к Херсону.

Об этом информируют в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что локальные успехи наших воинов на указанном направлении продолжают отбрасывать оккупантов и в ближайшие недели ВСУ могут еще больше ухудшить положение захватчиков на Херсонщине.

— Недавние украинские контратаки вынудили российские войска 19 июня сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси. Генштаб сообщил, что силы РФ в Херсонской области усиливают системы ПВО, вероятно, в ответ на непрерывные успешные удары украинской авиации по ним к югу от Давыдова Брода, — говорится в материале.

В Институте изучения войны отмечают, что ВСУ могут в ближайшие недели еще больше «угрожать оккупантам в Херсоне».

Напомним, что украинские военные атаковали россиян на севере Херсонской области возле Криворожского района.