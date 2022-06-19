Украинские военные атаковали россиян на севере Херсонской области возле Криворожского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

— В течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил и сил противника на территории Херсонской области возле Криворожского района, — рассказал Николай Лукашук.

Стоит заметить, что сейчас украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области. В последние недели там проводятся контратаки.

Напомним, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.