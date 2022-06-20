Украинские военные потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

— Бои идут во многих селениях вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра, — написал Сергей Гайдай.

Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки – там оккупанты хотят совершить прорыв и для этого стянули туда большое количество техники.

Также Сергей Гайдай отметил, что оккупанты бьёт по Луганской области из всего возможного оружия.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.