Воздушные силы России в войне с Украиной оказались недостаточно эффективны, и это могло стать одним из определяющих факторов очень ограниченных успехов РФ.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине от 20 июня, пишет «Украинская правда».

«До сих пор воздушные силы РФ не были эффективными. Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку с воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская кампания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь украинских линий», — отмечают в обзоре.

Причины такой ситуации, вероятно, сходны со сложившимися с сухопутными войсками.

«Годами большинство учений для воздушных сил, вероятнее всего, проходило по сценариям и было предназначено для того, чтобы поразить начальство, а не развивать инициативу экипажей. Хотя у России есть впечатляющий парк относительно современных и боеспособных боевых самолетов, воздушные силы почти наверняка не развили институционную культуру и не получили набор навыков, который отвечал бы стремлениям действовать по более западному стилю воздушных кампаний», — считают британские разведчики

Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также — к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются, заключает британская военная разведка.

Ранее разведка Британии сообщила, что в последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.