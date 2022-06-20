Захваченные в плен россиянами защитники мариупольской «Азовстали» живы, однако в каких условиях их содержат пока неизвестно.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию LB.

— Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы, — заявил он.

По его словам, сейчас Главное управление разведки постоянно держит на контроле вопрос защитников «Азовстали».

— С некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину, — добавил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что освобождение военных из российского плена является главной задачей для властей, а также ГУР.

Напомним, российские СМИ сообщают, что командиров полка «Азов», якобы сдавшихся в плен, вывезли на территорию России для так называемых «следственных действий».