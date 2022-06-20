Командир подразделения «Азов» Родион Кудряшов рассказал, что врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала Эспрессо.

— В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении, — заметил Родион Кудряшов.

Также командир подразделения «Азов» добавил, что ведутся позиционные бои.

— Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и гасить их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед , — подчеркнул Родион Кудряшов.

Ранее сообщалось, что контратаки украинских войск в районе Запорожья вынуждают силы РФ перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта. Защитники Украины постепенно приближаются к Херсону.