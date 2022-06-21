Сотрудники николаевского завода «Зоря»-«Машпроект» обратились к генеральному директору ГК «Укроборонпром» Юрию Гусеву и начальнику Николаевской областной военной администрации Виталию Киму с просьбой разобраться в ситуации с массовыми увольнениями трудового коллектива.

Соответствующее письмо они прислали в редакцию «Шиповника».

Как указано в письме, трудовому коллективу госпредприятия стало известно, что еще в мае 2022 года был подписан приказ о приостановлении трудовых отношений с большой частью рядовых работников предприятия и таким образом прекращении каких-либо выплат от работодателя.

Трудовой коллектив подчеркивает, что о данном приказе не уведомили работников, о которых в нем идет речь.

При этом в нем есть перечень должностей высшего руководства предприятия (директоров, начальников и т.д.), которые продолжают находиться в трудовых отношениях и соответственно получают зарплату, а также все компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и коллективным договором.

«По нашему убеждению, если соответствующий приказ издан из-за военных действий, которые ведутся на территории Николаевской области и Николаева, то приказ должен касаться всех работников — в том числе и «начальственного состава», — написано в обращении.

Коллектив завода «Зоря»-«Машпроект» просит разобраться в ситуации и разработать систему мероприятий их поддержки на период военных действий.

«Мы все живем в реалиях военного положения и понимаем ситуацию, но не понимаем одного – как нам дальше жить и почему с нами так поступают. Просим Вас услышать, ведь от этого зависит дальнейшее наше существование и выживание, — подытожили сотрудники завода.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что бюджетникам будут урезать зарплаты до минимальных.