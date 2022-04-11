Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что бюджетникам будут урезать зарплаты до минимальных.

Об этом городской голова заявил в интервью «Укринформу».

Отвечая на вопрос журналиста о поступлениях в городской бюджет, городской голова сказал, что в апреле Николаев ожидает собрать не больше 10% запланированных поступлений.

— А нам нужны средства на зарплату, топливо, ликвидацию последствий обстрелов, обеспечение работы коммунальных предприятий. Поэтому, придется снижать до минимальной зарплату работникам бюджетной сферы, ведь нет возможности выплачивать ее в полном объеме, как это было раньше, — сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.