Украина уже в значительной степени нейтрализовала способность России контролировать Черное море в северо-западной части.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 21 июня.

17 июня украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет Harpoon, полученных от Запада. Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир «Василий Бех», доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный.

Также отмечается, что уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ, пытаясь поддержать свои силы на Змеином.

— Украинская береговая оборона в значительной степени нейтрализовала возможность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало первоначальный план действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у подразделений противника, включая части так называемой «ДНР», которые воюют на южном фронте, резко просела мораль. Российское командование вынуждено искать для них свежую замену.