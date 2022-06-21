РФ в полномасштабной войне против Украины потерла уже свыше 34 тысяч военных и тысячи единиц военной техники. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.
РФ в полномасштабной войне против Украины потерла уже свыше 34 тысяч военных и тысячи единиц военной техники. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.