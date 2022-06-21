Военные РФ активно торгуют запчастями от боевой технике и пытаются обменять их на алкоголь.

об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены из боевой техники. Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению, — говорится в сообщении.

Оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать или обменять на алкоголь.

—Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа Российской Федерации приказал провести срочные расследования случаев хищения, а также удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения, — сообщили в разведке.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ФРГ заморозили три квартиры в Мюнхене, принадлежавшие неназванному депутату Госдумы РФ, который вошел в санкционные списки Евросоюза.