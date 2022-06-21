В Минюсте продемонстрировали, в каких условиях содержатся российские военнопленные.

Об этом сообщает страница ведомства в Facebook.

По информации, на сегодняшний день пока создан только один лагерь для военнопленных РФ на западе страны. Всего – 51 участок на базе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, где содержатся оккупанты.

Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые могут свободно передвигаться. Для россиян созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

— Важно, что содержащиеся здесь люди работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу, — отмечают в министерстве.

Другие российские военные содержатся в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, изолированными от других осужденных и лиц, взятых под стражу.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются расконсервировать одну из колоний, чтобы передать на нужды Министерства обороны для содержания российских военнопленных.