В Украине собираются расконсервировать одну из колоний, чтобы передать на нужды Министерства обороны для содержания российских военнопленных.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в интервью изданию LB.ua.

По ее словам, в Украине создают лагерь для российских оккупантов, попавших в плен. Его могут разместить на базе одной из неработающих колоний.

— Действительно, есть такая позиция и такая цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно колоний, которые не работают, в которых нет удерживаемых лиц. Какую можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины, и там сделать такой лагерь, — отметила она.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.