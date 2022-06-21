Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч своих военных, Россия может быстро перекинуть в Беларусь свои войска и подготовить наступление.

Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил в эфире телемарафона, передают Українськi Новини.

— На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до 7 белорусских батальонов, это около 3-3,5 до 4 тысяч личного состава. Но надо понимать, что там и российские войска, не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы и учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможен вариант, что Россияне могут быстро перекинуть на территорию Беларуси дополнительные резервы и возможно подготовить наступление, — сказал он.

По словам спикера, на сегодня армия Беларуси насчитывает около 60 тыс. человек, однако белорусская власть объявила, что создает Южное оперативное командование, в связи с чем количество белорусской армии должно увеличиться почти на 20 тысяч и в связи с этим они активно вербуют людей в армию.

На сегодня, по словам Александра Мотузяника, наступательной группировки со стороны Беларуси нет, но действия России и Беларуси вынуждают ВСУ оттягивать войска к белорусской границе.

— Мы чудесно понимаем, как только мы уберем оттуда наши подразделения, они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективы мы этого пока не видим, но вынуждены укреплять это направление, — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Украина уже в значительной степени нейтрализовала способность России контролировать Черное море в северо-западной части.