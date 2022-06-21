Украинский бренд «Дія» вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022».

«Дія» претендует сразу на две награды, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Бренд «Дія» вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022». Можем получить награды в двух категориях – Service Design и Experience Transformation, – рассказал Михаил Федоров.

Международный фестиваль творчества «Каннские львы» (Cannes Lions) — престижная награда в мировой рекламной и творческой индустрии. На этом международном фестивале отмечают «прорывные», нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества.

Фестиваль считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.

Напомним, согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении «Дія», больше 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд.