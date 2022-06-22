По состоянию на утро 22 июня в Украине от рук российских войск пострадали более 916 детей – из них 324 ребенка погибли и более 592 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Facebook.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (307), Харьковской (175), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.

В частности, 21 июня в результате обстрела врагом села Безруки Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка.

В тот же день из-за обстрела вблизи пруда «Золотая рыбка» в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждены 2 052 учебных заведения, из них 210 разрушены полностью.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании пересмотрели визовые правила и теперь готовы принимать несовершеннолетних переселенцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей, или других совершеннолетних родственников.