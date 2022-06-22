В Вознесенске демонтировали памятник участнику советской революции, советскому писателю, красноармейцу и чекисту Николаю Островскому.

Об этом сообщает Вознесенский городской совет.

Памятник Островскому был расположен в парке Сечевой славы. В городском совете отмечают, что памятник был убран для сохранения его от возможных разрушений и актов вандализма.

— Памятник Островскому Николаю Алексеевичу (1904-1936 года) решено убрать из парка Сечевой славы, сохраняя его художественную целостность, — говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что памятник переместили в место, где его будут охранять.

Напомним, что в Харькове утром 17 апреля был демонтирован памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Городской совет ранее выступал против сноса памятника.

Также сообщалось, что последнюю статую советского диктатора Ленина в Финляндии убрали с улиц города Котка по решению членов городского совета.