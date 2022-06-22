В Луганской области российские оккупанты ведут массированные обстрелы Лисичанска и делают попытки перекрыли «дорогу жизни» - трассу «Лисичанск-Бахмут». Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— На Луганщине адские бои в Северодонецке и селах-сателлитах, массированные обстрелы Лисичанска. орки пытаются сделать оцепление вдоль трассы «Лисичанск-Бахмут», успеха не имеют, — отметил глава ОВА.

Сергей Гайдай сообщил, что враг пытается установить полный контроль над Северодонецком и пытается блокировать подразделения Сил обороны в районах Боровского и Воронового, боевые действия продолжаются.

Оккупанты закрепляются в Устиновке, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия там тоже продолжаются.

На направлении Тошковка – Подлесное враг овладел Подлесным и Мирной Долиной, закреплялся на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Напомним, что за четыре месяца российского вторжения Украина потеряла до трети собственной инфраструктуры, стоимость разрушений перевалила за сто миллиардов евро.