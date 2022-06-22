За четыре месяца российского вторжения Украина потеряла до трети собственной инфраструктуры, стоимость разрушений перевалила за сто миллиардов евро.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Le Monde.

Глава ведомства заявил, что страна будет восстанавливать самое неотложное, несмотря на риск дальнейшего разрушения.

— По оценкам, разрушено от 20% до 30% инфраструктуры страны: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц и т. д.) и инфраструктуры составили 105,5 млрд долларов [100,4 млрд евро], в том числе 40 млрд долларов за счет уничтожения транспорта. Больше всего от разрушения жилого фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Около 320 тысяч человек уже сообщили о том, что потеряли свои дома, но ожидается, что их будет гораздо больше. В Мариуполе, например, все разрушено. Всего в результате войны повреждено, разрушено или захвачено более 44 миллионов квадратных метров жилья, — очертил он масштабы.

Кубраков добавил, что все пострадавшие получат компенсацию, как только окончится война. На данный момент все средства уходят на выплату социальных обязательств и закупку вооружений.

— Наша экономика в значительной степени базировалась на экспорте. После вторжения он упал на 30-40%, в частности, из-за блокировки портов. Шесть из них неоднократно подвергались нападениям со значительными последствиями. Это не позволяет нам самостоятельно финансировать восстановление освобожденных городов и военные действия. Тем не менее, в этом последнем вопросе нас поддерживают Соединенные Штаты, Европейский союз ЕС, Канада и Соединенное Королевство, — отметил министр инфраструктуры Украины.

Напомним, Европейский инвестиционный банк оценил стоимость послевоенного восстановления Украины.