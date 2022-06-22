За четыре месяца российского вторжения Украина потеряла до трети собственной инфраструктуры, стоимость разрушений перевалила за сто миллиардов евро.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Le Monde.
Глава ведомства заявил, что страна будет восстанавливать самое неотложное, несмотря на риск дальнейшего разрушения.
— По оценкам, разрушено от 20% до 30% инфраструктуры страны: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц и т. д.) и инфраструктуры составили 105,5 млрд долларов [100,4 млрд евро], в том числе 40 млрд долларов за счет уничтожения транспорта. Больше всего от разрушения жилого фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Около 320 тысяч человек уже сообщили о том, что потеряли свои дома, но ожидается, что их будет гораздо больше. В Мариуполе, например, все разрушено. Всего в результате войны повреждено, разрушено или захвачено более 44 миллионов квадратных метров жилья, — очертил он масштабы.
Кубраков добавил, что все пострадавшие получат компенсацию, как только окончится война. На данный момент все средства уходят на выплату социальных обязательств и закупку вооружений.
— Наша экономика в значительной степени базировалась на экспорте. После вторжения он упал на 30-40%, в частности, из-за блокировки портов. Шесть из них неоднократно подвергались нападениям со значительными последствиями. Это не позволяет нам самостоятельно финансировать восстановление освобожденных городов и военные действия. Тем не менее, в этом последнем вопросе нас поддерживают Соединенные Штаты, Европейский союз ЕС, Канада и Соединенное Королевство, — отметил министр инфраструктуры Украины.
Напомним, Европейский инвестиционный банк оценил стоимость послевоенного восстановления Украины.
За четыре месяца российского вторжения Украина потеряла до трети собственной инфраструктуры, стоимость разрушений перевалила за сто миллиардов евро.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Le Monde.
Глава ведомства заявил, что страна будет восстанавливать самое неотложное, несмотря на риск дальнейшего разрушения.
— По оценкам, разрушено от 20% до 30% инфраструктуры страны: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц и т. д.) и инфраструктуры составили 105,5 млрд долларов [100,4 млрд евро], в том числе 40 млрд долларов за счет уничтожения транспорта. Больше всего от разрушения жилого фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Около 320 тысяч человек уже сообщили о том, что потеряли свои дома, но ожидается, что их будет гораздо больше. В Мариуполе, например, все разрушено. Всего в результате войны повреждено, разрушено или захвачено более 44 миллионов квадратных метров жилья, — очертил он масштабы.
Кубраков добавил, что все пострадавшие получат компенсацию, как только окончится война. На данный момент все средства уходят на выплату социальных обязательств и закупку вооружений.
— Наша экономика в значительной степени базировалась на экспорте. После вторжения он упал на 30-40%, в частности, из-за блокировки портов. Шесть из них неоднократно подвергались нападениям со значительными последствиями. Это не позволяет нам самостоятельно финансировать восстановление освобожденных городов и военные действия. Тем не менее, в этом последнем вопросе нас поддерживают Соединенные Штаты, Европейский союз ЕС, Канада и Соединенное Королевство, — отметил министр инфраструктуры Украины.
Напомним, Европейский инвестиционный банк оценил стоимость послевоенного восстановления Украины.