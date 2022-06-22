За апрель-июнь Первомайской районной военной администрации удалось привлечь и передать восьми громадам Первомайского района гуманитарную помощь. Это удалось сделать при содействии Президента Украины Владимира Зеленского, Кабинета Министров Украины, Николаевской областной военной администрации, Николаевского областного Гуманитарного Штаба при Николаевской ОВА, Одесского областного Гуманитарного Штаба при Одесской ОВА.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации и Первомайской районной военной администрации.

Отмечается, что гуманитарная помощь была распределена по принципу количества жителей в громадах и нуждающихся в помощи. В целом было передано на нужды громад более 58 тонн курятины, более 36 тонн картофеля и более 54 тонн гороха, почти 5,5 тонн молока и муки. Также передали почти 24 тонны конфет.

В первую очередь гуманитарную помощь получили Вооруженные Силы Украины и их подразделения. Защитникам предоставили курятину, горох и кондитерские изделия.

— Уверены, что обеспечение продовольствием наших защитников – первоочередное и важное дело. Гуманитарную помощь собирали всем миром и распределяли для внутренне перемещенных граждан, людей с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Кроме этого, Первомайская районная военная администрация получила от Одесского Гуманитарного штаба при Одесской областной военной администрации 2160 коробок продуктовых наборов и передала Первомайской и Кривоозерской громадам. В наборы входили основные продукты питания: крупы, мука, макароны, печенье, подсолнечное масло, молоко, сахар, консервы, чай и кофе.

Ранее сообщалось, что Южноукраинск и Николаев получили гуманитарный груз и технику от Мальтийской службы помощи Ивано-Франковска.