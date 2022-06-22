Южноукраинск и Николаев получили гуманитарный груз и технику от Мальтийской службы помощи Ивано-Франковска.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной военной администрации.

В Южноукраинск было доставлено техническое оборудование, продукты питания и автомобиль Mercedes-Benz Sprinter для местной ячейки, что значительно улучшит развоз гуманитарной помощи и организацию полевых кухонь. Другая часть помощи была отправлена в Николаев. Это маски, которые нужны спасателям, средства гигиены и продукты питания.

«Николаевская областная военная администрация выражает свою благодарность всей команде Мальтийской службы помощи Ивано-Франковска, благодаря неутомимому труду которых помощь оказывается в нашем регионе. Вместе к общей победе!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Николаевская область получила гуманитарную помощь от Посольства Украины в Италии.