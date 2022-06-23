По данным британской разведки, российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска на около 5 километров благодаря резервам и мощной плотности огня.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в обзоре 23 июня.

«С 19 июня российские силы вероятнее всего смогли продвинуться на расстояние более 5 километров в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, возможно, чтобы избежать окружения. Большие успехи РФ на этом направлении вероятно являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств», — отмечает разведка.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ в Лисичанске-Северодонецке и им удается «ползучее» продвижение, планы о создании более глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока затормозились.

Ранее сообщалось, что 22 июня российские оккупанты временно захватили Лоскутовку и Рай-Александровку на Луганщине.



