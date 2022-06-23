Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что по трассе Лисичанск – Бахмут ехать нельзя, потому что она простреливается, но есть возможность добраться до Лисичанска другими дорогами.

Об этом он сообщил в Telegram.

—Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, она полностью обстреливается. Но возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и имеем возможность эвакуировать людей по параллельному маршруту, — отметил он.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что Лисичанск простреливается, там очень опасно, но «тихая эвакуация» жителей продолжается.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские войска временно захватили ещё два населенных пункта в Луганской области неподалеку от Северодонецка и Лисичанска.