Оккупанты за время войны в Украине потеряли 34 тысячи 430 военных. За последние сутки в ходе боевых действия были ликвидированы еще примерно 200 человек, больше всего на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери противника в военной технике следующие:
Напомним, что в течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.
Оккупанты за время войны в Украине потеряли 34 тысячи 430 военных. За последние сутки в ходе боевых действия были ликвидированы еще примерно 200 человек, больше всего на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери противника в военной технике следующие:
Напомним, что в течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.