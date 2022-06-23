Оккупанты за время войны в Украине потеряли 34 тысячи 430 военных. За последние сутки в ходе боевых действия были ликвидированы еще примерно 200 человек, больше всего на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери противника в военной технике следующие:

личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 504 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,

артиллерийских систем – 756 (+4) ед,

РСЗО – 240 (+1) ед,

средств ПВО – 99 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 183 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,

крылатых ракет – 137 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,

специальной техники – 60 (+0) ед.

Напомним, что в течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.