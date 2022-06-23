Журналисты Михаил Ткач и Дмитрий Рясной объявили сбор на 3 миллиона гривен, чтобы закупить автомобили на передовую.

Видеообращение к читателям УП опубликовано на канале редакции.

Автор «Экономической правды» Дмитрий Рясной объяснил, что рабочий пикап стоит около 300 тысяч гривен, а таких пикапов нужно закупить около десятка, поэтому от аудитории просят собрать около 3 миллионов гривен.

Журналист добавил, что в условиях реальной войны даже самые лучшие машины превратились в расходник, который ломается на фронте в течение нескольких недель либо месяцев.

— И вновь мы обращаемся к читателям «Украинской правды», чтобы собрать деньги на десять пикапов для ВСУ. И как можно быстрее доправить их на фронт. Все будет Украина!, — закончил обращение Михаил Ткач.

Напомним, благотворительный фонд Сергея Притулы объявил о сборе 500 миллионов на три «Байрактара» для украинских военных. Уже через сутки удалось собрать деньги на два таких аппарата.