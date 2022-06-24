В четверг, 23 июня, украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ

Удары нанесли на северо-восточном направлении.

Ударные группы поразили состав боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.