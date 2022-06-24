Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Вчера, 23 июня, «прилеты» были в села Новониколаевка Первомайской громады — погиб человек, четверо получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Кроме того, был атакован Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования. Разрушена социальная инфраструктура. Ранен один человек. Также взрывы были слышны и утром, 24 июня. Информация уточняется.

В результате вчерашних ночных обстрелов поселка Березнеговатое, повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. В Широковской громаде разрушены склады сельскохозяйственных предприятий.

Обстрелы были и в Парутинском старостинском округе Куцурубской громады и Гороховке Воскресенской громады.

Напомним, что силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.