Операторы ССО Украины вместе с артиллеристами виртуозно отработали задачи по уничтожению вражеской техники, боеприпасов и живой силы.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил специальных операций.

«Предшествовала этому точная разведка мест скопления противника. Воины ССО установили несколько мест, где российские военные держали тяжелое оружие и боекомплект к нему. После — к делу уничтожения вражеских сил присоединилась наша артиллерия. Благодаря точной корректировке со стороны операторов ССО Украины российские оккупанты понесли немалые потери», — сообщили в ССО.

Напомним, в четверг, 23 июня, украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.