Десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями Львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которая выполняет боевые задания на восточном направлении, 23 июня был сбит вражеский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», а также уничтожены БТРы и две БМД российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

— Примерно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появились три вражеских вертолета Ка-52. Видимо, проводили авиаразведку. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК «Игла», и совершил пуск. Ракета попала в «вертушку»! Из подбитого вертолета повалил густой черный дым, — рассказал стрелок-зенитчик по имени Назар.

Также 23 июня десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями Львовской бригады ДШВ были уничтожены два БТРа и две БМД противника.

Напомним, операторы ССО Украины вместе с артиллеристами виртуозно отработали задачи по уничтожению вражеской техники, боеприпасов и живой силы.