Российские захватчики похищают родственников, включая детей, военных ВСУ, чтобы затем потребовать от защитников прибыть на оккупированные территории в обмен на жизнь и безопасность близких.

Об это сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей, — говорится в сообщении.

Большинство таких случаев разведка фиксирует на Запорожье, Херсонщине, Николаевщине. Сообщается, что недавно оккупанты взяли в заложники нескольких детей одного из украинских военных.

Используя «слитые» базы данных, захватчики пытаются связаться с украинскими военными и предложить им свои «условия».

Напомним, что Оккупанты похитили супружескую пару пенсионеров в городе Новая Каховка Херсонской области — Чугуй Николая и Людмилу, 1951 и 1957 года рождения.

Ранее в Херсонской области оккупанты похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка. Сразу сообщалось, что он находился в отделении полиции во временно оккупированной Новой Каховке.