Российские оккупанты вывели свой флот из временно оккупированного Севастополя. Речь идет о 6 кораблях-ракетоносцах.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Он отметил, что пять из них готовы к ударам по территориям Украины и выжидают на северо-западном направлении.

Также Сергей Братчук отметил, что в планах захватчиков – взорвать десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.

Ранее сообщалось, что возле украинских берегов россияне переформатируют свою корабельную группировку, смещая акцент на подводный флот.