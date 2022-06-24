Российские оккупанты вывели свой флот из временно оккупированного Севастополя. Речь идет о 6 кораблях-ракетоносцах.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
Он отметил, что пять из них готовы к ударам по территориям Украины и выжидают на северо-западном направлении.
Также Сергей Братчук отметил, что в планах захватчиков – взорвать десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.
Ранее сообщалось, что возле украинских берегов россияне переформатируют свою корабельную группировку, смещая акцент на подводный флот.
Российские оккупанты вывели свой флот из временно оккупированного Севастополя. Речь идет о 6 кораблях-ракетоносцах.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
Он отметил, что пять из них готовы к ударам по территориям Украины и выжидают на северо-западном направлении.
Также Сергей Братчук отметил, что в планах захватчиков – взорвать десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.
Ранее сообщалось, что возле украинских берегов россияне переформатируют свою корабельную группировку, смещая акцент на подводный флот.