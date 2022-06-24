Спасатели рекомендуют в семи областях не начинать купальный сезон в связи с возможным заминированием территорий.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Не рекомендуют отдыхать около водоемов в Киевской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Одесской, Харьковской и Николаевской областях (все эти регионы деоккупированы или же там продолжаются боевые действия). В Киеве купальный сезон тоже не открывают.

Спасатели до сих пор ищут на территории этих областей взрывоопасные предметы. С начала войны уже очистили около 30 гектаров акваторий и обезвредили 664 взрывоопасных предмета. Больше всего — в Киевской области.

В областях, где начался купальный сезон, отдыхать можно только в местах, определенных городскими и военными администрациями. С начала лета на воде уже погибли 129 человек, в том числе 16 детей.

Напомним, что в Николаеве во время военного положения пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в городе будут закрыты для посетителей.