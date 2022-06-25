Президент Владимир Зеленский приказал назвать 10-й морскую авиационную бригаду ВМС ВСУ в честь полковника Игоря Бедзая.

На портале опубликован соответсвующий указ от 24 июня.

Теперь подразделение следует именовать в память об уроженце Николаева, Герое Украины, который погиб на этой войне, выполняя боевое задание до конца.

— Присвоить 10 морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая, — сказано в документе.

Напомним, в 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Игоря Бедзая.

Игорь Бедзай погиб 7 мая в бою с оккупантами. В его вертолет Ми-14 попала вражеская российская ракета во время выполнения боевого задания. 11 мая стало известно о присвоении павшему офицеру звания Героя Украины посмертно.