В нидерландском городе Гаага, который служит центром для международного правосудия, есть «дерево желаний» (Wish Tree). Сейчас оно полностью завешано пожеланиями и благословениями украинцев на победу в войне против России.

Об этом передает корреспондент НикВести.

В летней Гааге, городе, который наводит ужас на военных преступников, колышутся флаги Украины. В частности, в символическом месте, где каждый может оставить клочок бумаги с пожеланиями, большинство из них о мире в Украине, о победе украинской армии в этой войне.

Wish Tree растет перед Дворцом мира, который выбрал для резиденции Международный суд ООН, уже приступивший к расследованию российских преступлений в Украине.

Авторы сочувствующих слов украинцам пишут: «Stop War in Ukraine», «Миру в Україні», «Зупиніть війну».

Другие не забывают отдать должное храбрости украинских воинов, которые пятый месяц к ряду продолжают сдерживать превосходящих по численности оккупантов: «Слава ЗСУ», «Скорійшої Перемоги», «Героям слава».

Напомним, во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины в экономический союз.