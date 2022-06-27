Потери российских оккупантов войны в Украине достигли уже 35 тысяч человек,1552 танков и сотен единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляли:
Ранее сообщалось, что в течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.
Потери российских оккупантов войны в Украине достигли уже 35 тысяч человек,1552 танков и сотен единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляли:
Ранее сообщалось, что в течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.