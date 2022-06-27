Потери российских оккупантов войны в Украине достигли уже 35 тысяч человек,1552 танков и сотен единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляли:

личного состава - около 35 000 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1552 (+20),

боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28),

артиллерийских систем – 771 (+7),

РСЗО – 243 (+0),

средств ПВО - 101 (+2),

самолетов – 217 (+0),

вертолетов – 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),

крылатых ракет – 139 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11),

специальной техники - 60 (+0).

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.