Поздно вечером 26 июня в белорусских Барановичах были зафиксированы тренировочные полеты Военно-воздушных сил Республики Беларуси.

Об этом сообщает издание «Беларускі Гаюн».

— 21:27, Барановичи, начало тренировочных полётов ВВС РБ. 23:20 замечены над Ляховичским районом, — отмечается в сообщении.

В воскресенье днем по Беларуси была замечена и другая военная активность, включая запуски ракет российскими военными из Мозыря и Солигорска.

В 11:10 над Быховом летели самолёты Ту-22 ВВС РФ в сторону Мозыря. Также были слышны пролёты 5 самолётов ВВС РФ над Мстиславлем, затем они же замечены над Бобруйском. В 11:46 в Мстиславле замечено возвращение самолетов в сторону РФ.

В 11:40 в Гомель из Чкаловского прилетел пассажирский Ту-134 ВКС РФ. В 12:31 он вылетел из Гомеля и полетел в сторону России.

Над Беларусью, включая Минск, курсировали вертолет РБ для измерения погоды и самолёт Piper Aztec PA-23-250 ВВС РФ, который проводил аэросъемку.

Напомним, что Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны.