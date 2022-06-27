Российские оккупанты изменили стратегию обстрелов по Украине. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов советник главы МВД Вадим Денисенко.

— Россияне начинают массово обстреливать украинские города. Они изменили по существу свою стратегию обстрелов. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас это измеряется десятками... Ракеты, которыми они сейчас стреляют, это ракеты, которые разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. У них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тысяч км/ч. Поэтому их очень тяжело сбивать, – рассказал Вадим Денисенко.

По его словам, у оккупантов достаточно запасов старой советской техники.

— Эти ракеты не точные и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается возобновить производство «Калибров» и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно, – отметил он.

Ранее сообщалось, что США планируют уже на этой неделе объявить о покупке для Украины передовых зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Кроме того, администрация Байдена может объявить о покупке для Украины современной системы противовоздушной и противоракетной обороны.