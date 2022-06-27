Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.

В интервью польскому телеканалу Polsat News он подчеркнул, что сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.

Однако поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты «не справляются с таким огромным количеством людей».

— Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки, — заявил он.

Напомним, что 11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. На данный момент купаться в море и отдыхать на пляжах запрещено из-за опасности.