Глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич поздравил горожан и всех украинцев с Днем Конституции.

Он пожелал в это решающее для нашего народа время быть несокрушимой и по-настоящему неделимой нацией. Нацией, которая всегда готова отстаивать свои права и свободу.

— В этой тяжелой войне мы видим политическую и культурную пропасть между нами и врагом. У народа, который защищает свою конституцию собственной кровью есть будущее, а что ждет тех, кто разрешает бестолковому диктатору постоянно переписывать свою историю? — отметил Александр Сенкевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Основному закону Украины сегодня исполняется 26 лет.