Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Основному закону Украины сегодня исполняется 26 лет.

Видеообращение опубликовали на Facebook-странице президента Владимира Зеленского.

— Мы приняли основополагающий закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы в ней приняты основой нашей борьбы сейчас, и они объясняют почему и за что мы деремся. Это право украинского народа на самоопределение, — отметил президент.

Он добавил, что Конституция Украины — наш детальный портрет, а ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

Владимир Зеленский отметил, что государственные символы носят для украинцев совсем не символический и не формальный характер.

— Наш Государственный флаг — флаг из полос синего и желтого цветов. Два священных цвета. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору взвиться на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой «временно». Наш герб — знак Княжеского Государства Владимира Великого. Это трезубец. Не двуглавые птички. Потому что здесь такое не взлетает. Наш Государственный гимн «Ще не вмерла України і слава, і воля…» Они живут и будут жить. Наш народ в оккупированных городах не боится массово выходить на мирные акции и петь свой гимн. Громко петь. Глядя в глаза оккупанту, петь, что они погибнут, как роса на солнце. Этот народ невозможно победить! Только уничтожить. Но это невозможно. Ибо мы козацкого рода! И наш государственный язык — украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на крымскотатарском, и на польском, и на русском, и белорусском, и молдавском, и венгерском, и румынском, грузинском и многих других языках! Потому что такое зло — понятно без слов. И побеждать можно без слов, — отметил глава государства.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга, в результате которого погибли многие.