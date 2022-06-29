Вчера, 28 июня, в Николаевской области сбили российский беспилотник-разведчик «Орлан-10».

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки на Херсонщине. Потерь нет.

В ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу «Стрела-10».

Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было ликвидировано 22 оккупанта, реактивную систему залпового огня «Ураган», 3 единицы бронированной, 5 другой автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

Напомним, Украина получит дополнительных 6 самоходных артустановок PzH 2000, которые выделят из своих резервов Бундесвер и армия Нидерландов.