Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевскую 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду почетной наградой «За мужество и отвагу».

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, почестным знаком «За мужество и отвагу» были награждены пять воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ:

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

79 отдельная десантно-штурмовая бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая бригада;

81 отдельная аэромобильная бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада.

Напомним, что утром, 28 июня, оккупанты ударили ракетами по военному городку 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, к счастья пострадавших нет.