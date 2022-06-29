Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевскую 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду почетной наградой «За мужество и отвагу».
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, почестным знаком «За мужество и отвагу» были награждены пять воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ:
Напомним, что утром, 28 июня, оккупанты ударили ракетами по военному городку 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, к счастья пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевскую 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду почетной наградой «За мужество и отвагу».
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, почестным знаком «За мужество и отвагу» были награждены пять воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ:
Напомним, что утром, 28 июня, оккупанты ударили ракетами по военному городку 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, к счастья пострадавших нет.